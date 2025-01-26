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Eczacıbaşı Dynavit, dev derbide Fenerbahçe'yi devirdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.01.2025 20:13
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Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Medicana’yı 16-25, 25-21, 23-25, 25-19 ve 15-11’lik skorlarla 3-2 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, dev derbide Fenerbahçe'yi devirdi!

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında Fenerbahçe Medicana karşısında 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE MEDİCANA: Aslı Kalaç, Vargas, De Souza, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Meliha Diken, Liza, Arelya

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif Şahin, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Simge Aköz (L), Hande Baladın, Gray, Nicoletti

534063_SULTANLAR-LIGI’NIN-18’INCI-HAFTASINDAKI-

SETLER: 16-25, 25-21, 23-25, 25-19, 15-11

SÜRE: 127 dakika (23’, 26’, 31’, 26’, 21’)

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Türk Hava Yolları - Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-2

Bahçelievler Bld. - Galatasaray Daikin: 2-3

Sarıyer Bld. - VakıfBank: 0-3

Zeren Spor - Aras Kargo: 3-0

Aydın BBSK - Beşiktaş: 3-0

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 2
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
Voleybol eczacıbaşı fenerbahçe
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