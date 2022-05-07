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Eczacıbaşı Dynavit, Merve Atlıer'i Kuzeyboru'ya kiraladı

07.05.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Dynavit, Merve Atlıer'i Kuzeyboru'ya kiraladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen 22 yaşındaki Merve Atlıer'i gelecek sezon için Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'ya kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Merve altyapımızdan yetişmiş çok değerli oyuncularımızdan biri. Merve'nin maç tecrübesini artırmak amacıyla bu transferi gerçekleştirdik. Birlikte çalıştığımız süre için teşekkür ediyor, oyuncumuza iyi bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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