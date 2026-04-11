SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’ni 3. sırada tamamladı

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Zeren Spor’u 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0’a getirerek sezonu 3. sırada tamamladı. Turuncu-beyazlılar, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

Emre Şen

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Zeren Spor’u 26-24, 22-25, 25-21 ve 25-17’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar bu sonuçla seride durumu 2-0 yaptı ve ligi 3. sırada tamamladı. Eczacıbaşı, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal
Zeren Spor: Beyza, Marinov, Uzelac, Janset, Lazareva, Saliha, Özlem (L), Ceren (L), Şeyma, Kübra, Gatina
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Aybüke (L), Meliha, Smrek, Boden
Setler: 24-26, 25-22, 21-25, 17-25
Süre: 113 dakika (30, 30, 29, 24)

Anahtar Kelimeler:
Voleybol eczacıbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.