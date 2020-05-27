Eczacıbaşı'nda Sonja Newcombe ile yollar ayrıldı

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında kadrosuna kattığı Sonja Newcombe’ye teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja’ya teşekkür ederiz" denildi.
(İHA)
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