Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira'ye

Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu ile yollar ayrılıyor. Bordo-mavililer, genç oyuncunun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile bonuslar dahil 4.2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE "EVET" DEDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Al-Jazira'nın da Salih Malkoçoğlu ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlandığı, transferde yalnızca resmi imzaların kaldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Salih Malkoçoğlu'nun Al-Jazira'ya katılması ve transferin her iki kulüp tarafından kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.