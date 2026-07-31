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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira'ye

Trabzonspor, genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmi imzalarla tamamlanması bekleniyor.

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira'ye
Burak Kavuncu

Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu ile yollar ayrılıyor. Bordo-mavililer, genç oyuncunun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile bonuslar dahil 4.2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE "EVET" DEDİ

Trabzonspor da sürpriz ayrılık! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira ye 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Al-Jazira'nın da Salih Malkoçoğlu ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlandığı, transferde yalnızca resmi imzaların kaldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Trabzonspor da sürpriz ayrılık! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira ye 2

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Salih Malkoçoğlu'nun Al-Jazira'ya katılması ve transferin her iki kulüp tarafından kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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