Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre taraflar 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Kırmızı-siyahlı yönetimin kısa süre içerisinde resmi işlemleri tamamlayarak transferi duyurması bekleniyor. Salih Uçan'ın sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

ORTA SAHAYA DENEYİM KATACAK

Süper Lig ve Avrupa tecrübesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda Gençlerbirliği orta sahasının en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor. Başkent ekibi, Salih Uçan transferiyle kadrosuna hem kalite hem de tecrübesi yüksek bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor.