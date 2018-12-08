Eczacıbaşı VitrA 2 - 3 Minas (FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası)

Boskovic'in sayılarının yardımıyla teknik molaları 8-5 ve 16-13 önde geçen Eczacıbaşı VitrA, baştan sona üstün götürdüğü sette 24-19 öne geçmesine rağmen skoru avantajını koruyamadı. Brezilya temsilcisi Minas, 5 maç puanını çevirerek üst üste bulduğu sayılarla ikinci seti 26-24 aldı ve skoru 1-1'e getirdi.

Dördüncü set, büyük çekişmeye sahne oldu. Brezilya temsilcisinin teknik molaları 8-6 ve 16-15 önde geçtiği setin son bölümünde Eczacıbaşı VitrA, Güney Koreli oyuncusu Kim'in savunma ve hücumdaki başarılı performansının yardımıyla öne geçti. Seti 25-23 kazanan turuncu-beyazlı takım, skoru 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı.

Final setine iyi başlayan Minas, Pereira'nın sayılarının yardımıyla teknik molaya 8-4 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA, iyi savunma yaparak farkı eritmesine rağmen mücadelenin son bölümünde daha az basit hata yapan Minas, seti 15-12 aldı ve karşılaşmayı 3-2 kazanarak turnuvanın ilk finalisti oldu.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarın TSİ 12.00'de, VakıfBank-Praia (Brezilya) maçının kaybedeniyle bronz madalya maçına çıkacak.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Boskovic, Büşra Kılıçlı, Gamze Alikaya, Gibbemeyer, Koung Kim (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı)

Minas: Leao, Gattaz, Carneiro, Marques, Guimaraes, Pereira, (Nicolosi, Costa, De Souza, Ramos De Oliveira, Cattani)

Setler: 25-22, 24-26, 13-25, 25-23, 12-15

Süre: 131 dakika (28, 30, 26, 29, 18)



