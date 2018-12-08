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Eczacıbaşı VitrA 2 - 3 Minas (FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Brezilya'nın Minas Tenis Clube takımına 3-2 mağlup oldu ve final şansını yitirdi.

Eczacıbaşı VitrA 2 - 3 Minas (FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası)

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, Brezilya ekibi Minas'a 3-2 yenildi.

Çin'in Shaoxing kentinden oynanan turnuvadaki yarı final karşılaşmasının ilk seti, karşılıklı sayılarla başladı. Teknik molaya 8-7 önde giren Eczacıbaşı Vitra, file önünde Larson'un sayılarıyla farkı açarak 19-15 öne geçti. Savunmasını sertleştiren Minas, skoru 21-21'e getirdi. Oyunun son bölümünde rakibinin yaptığı basit hataları iyi değerlendiren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-22 kazandı.

Boskovic'in sayılarının yardımıyla teknik molaları 8-5 ve 16-13 önde geçen Eczacıbaşı VitrA, baştan sona üstün götürdüğü sette 24-19 öne geçmesine rağmen skoru avantajını koruyamadı. Brezilya temsilcisi Minas, 5 maç puanını çevirerek üst üste bulduğu sayılarla ikinci seti 26-24 aldı ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete kötü başlayan Eczacıbaşı Vitra, ilk teknik molayı 8-4 geride geçti. İkinci teknik molada rakibinin 16-7 üstünlüğüne engel olamayan turuncu-beyazlı takım, seti ise 25-13 kaybederek karşılaşmada 2-1 geriye düştü.

Dördüncü set, büyük çekişmeye sahne oldu. Brezilya temsilcisinin teknik molaları 8-6 ve 16-15 önde geçtiği setin son bölümünde Eczacıbaşı VitrA, Güney Koreli oyuncusu Kim'in savunma ve hücumdaki başarılı performansının yardımıyla öne geçti. Seti 25-23 kazanan turuncu-beyazlı takım, skoru 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı.

Final setine iyi başlayan Minas, Pereira'nın sayılarının yardımıyla teknik molaya 8-4 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA, iyi savunma yaparak farkı eritmesine rağmen mücadelenin son bölümünde daha az basit hata yapan Minas, seti 15-12 aldı ve karşılaşmayı 3-2 kazanarak turnuvanın ilk finalisti oldu.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarın TSİ 12.00'de, VakıfBank-Praia (Brezilya) maçının kaybedeniyle bronz madalya maçına çıkacak.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Boskovic, Büşra Kılıçlı, Gamze Alikaya, Gibbemeyer, Koung Kim (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı)
Minas: Leao, Gattaz, Carneiro, Marques, Guimaraes, Pereira, (Nicolosi, Costa, De Souza, Ramos De Oliveira, Cattani)
Setler: 25-22, 24-26, 13-25, 25-23, 12-15
Süre: 131 dakika (28, 30, 26, 29, 18)

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Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı VitrA Minas Tenis Clube FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası

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