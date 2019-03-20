Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Roy Bensimon, Ari Jokelainen

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Larson, Büşra, Gözde, Simge (L), Boskovic, Gamze, Meliha, Krsmanovic.

Imoco Volley Conegliano: Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, Sylla, De Gennaro (L), Lowe, Bechis, Tirozzi.

Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25

Süre: 122 dakika (28, 31, 36, 27)

