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Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano’ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.

Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Roy Bensimon, Ari Jokelainen

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Larson, Büşra, Gözde, Simge (L), Boskovic, Gamze, Meliha, Krsmanovic.
Imoco Volley Conegliano: Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, Sylla, De Gennaro (L), Lowe, Bechis, Tirozzi.

Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25
Süre: 122 dakika (28, 31, 36, 27)

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Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı VitrA 2019 CEV Şampiyonlar Ligi TVF Burhan Felek Imoco Volley Conegliano

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