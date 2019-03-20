Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Roy Bensimon, Ari Jokelainen
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Larson, Büşra, Gözde, Simge (L), Boskovic, Gamze, Meliha, Krsmanovic.
Imoco Volley Conegliano: Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, Sylla, De Gennaro (L), Lowe, Bechis, Tirozzi.
Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25
Süre: 122 dakika (28, 31, 36, 27)
Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor
''Galatasaray hayatımı değiştirdi''
Hoffenheim yeni hocasını buldu
Beşiktaş'ın yıldızından ayrılık açıklaması
Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!
'Üç Büyükler'in istediği Salih Özcan'a davet
Hakan Çalhanoğlu'na şok sözler! 'Daha fazlası...'
G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı
Frey ameliyat oldu
Fikret Orman'dan 116. yıl mesajı
Trabzon'da Uğurcan sevinci
Monchi krizi büyüyor! Şok yanıt
F.Bahçeli yıldızdan flaş ayrılık sözleri!
Trabzonspor'un yabancıları rekor kırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum