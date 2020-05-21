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Eczacıbaşı VitrA'da Yeon Koung Kim'den veda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen Koreli smaçör Yeon Koung Kim ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA'da Yeon Koung Kim'den veda

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, son iki sezonda formasını giyen 32 yaşındaki Güney Koreli smaçör Yeon Koung Kim ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Deneyimli oyuncu, 2018-2019 sezonunda katıldığı turuncu beyazlılarla, iki kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları, bir kez AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu yaşarken, 2018 ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonalarında da sırasıyla üçüncülük ve ikincilik elde etti.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dünya yıldızı kaptanımız Kim'le yollarımız ayrılıyor. Kişiliği ve oyunculuğuyla takımımıza kattıkları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

TAKIM KAPTANIYDI

Güney Kore'de 1988'de doğan Yeon Koung Kim, 2005 yılında Kore Milli Takımı'na katıldı. Kariyerine sayısız başarı sığdıran deneyimli smaçör, Eczacıbaşı VitrA'ya gelmeden önce sırasıyla Pink Spiders, JT Marvelous, Fenerbahçe ve Shanghai Guohua Life takımlarında oynadı. Kim, 2019-2020 sezonunda turuncu beyazlıların kaptanlık görevini de üstlendi.

(DHA)

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