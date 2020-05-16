Eczacıbaşı VitrA, Gamze Kılıç ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki yıldır önemli başarılara imza attığımız pasör Gamze Kılıç’la yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki kariyerinde kendisine sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

1993 yılında İzmir’de doğan Gamze, 2018-19 sezonunda katıldığı Eczacıbaşı VitrA’yla, iki kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda, bir kez de AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyonluk yaşarken, 2018 ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonaları’nda da sırasıyla üçüncülük ve ikincilik elde etti.

(İHA)





