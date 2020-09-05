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Eczacıbaşı VitrA kupaya galibiyetle başladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.09.2020 08:17 | Son Güncelleme

Eczacıabaşı VitrA, AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ilk maçında Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA kupaya galibiyetle başladı

AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarını Bursa’da oynayan Eczacıbaşı VitrA, ilk maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru ile yaptığı maçta, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA ilk seti 25-22 alırken, Amerikalı smaçör Jordan Thompson takımına kazandırdığı 9 sayı ile dikkat çekti. Öte yandan genç pasör Elif Şahin, dengeli oyununun yanı sıra iki sayı alarak takımına katkı sağladı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette kaptan Tijana Boskovic oyuna ağırlığını koydu ve rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Turuncu-beyazlılar, bu seti de 25-18 kazandı.

Üçüncü setin başında Kuzeyboru öne geçmesine rağmen Eczacıbaşı VitrA, orta oyuncularının da etkisiyle tekrardan kontrolü ele geçirdi. Mirkovic ve Thompson’ın etkili oyunuyla maç 3-0 sonlandı.
Mücadelenin en skorer ismi 18 sayı ile Thompson olurken, Boskovic onu 15 sayı ile takip etti. Turuncu beyazlılar takım halinde 10 blok sayısı elde etti.

Eczacıbaşı VitrA, B Grubu’nun ikinci maçında yarın, 17.30’da Karayolları ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşılaşacak.

MARCO MOTTA: DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIMIZA EMİNİM

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta, takımının genel performansından memnun olduğunu vurgulayarak, “Uzun bir sürenin ardından ilk defa resmi bir maça çıktık. Maçın içinde iyi yaptığımız şeyler oldu ama bunu sürekli hale getirmeliyiz. Daha fazla maç oynadıkça daha iyisini yapacağımıza eminim” şeklinde konuştu.

Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Fatma, Beyza, Elif, Thompson, Ogbogu, Simge (L), Mirkovic, Yasemin.
Kuzeyboru: Ikic, Ceren, Boskovic, Mitchem, Sabriye, Arelya, Dilek (L), Dilara, Arzum, Victoria, Gizem, Hümay.

Setler: 3-0 (25-22,25-18,25-21)

(İHA)

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