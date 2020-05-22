Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş'i kadrosuna kattı

1998 doğumlu Melisa Memiş, libero pozisyonunda görev yapıyor. Turuncu beyazlılara katılmadan önce, CSM Volei Alba Blaj ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımlarında oynayan Memiş, Alba Blaj'la 2018 Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya elde ederken, milli takımla 2016 U20 Dünya Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım ve lig tecrübesi olan genç liberoyu daha da geliştireceğimize inanıyoruz" denildi.
(DHA)
Fenerbahçe transferde sona geldi
Müjdeli haber! O maçlar şifresiz
Lig için öneri sundu, 17 takım reddetti!
Çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü!
Slimani'den Ersun Yanal sözleri: Bize neden böyle davrandı!
Juventus'ta test sonuçları açıklandı
Sergen Yalçın istedi, geri dönüyor!
Ligi Play Station'da tamamlayalım!
Bursaspor kovdu, Beşiktaş davet etti!
Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı
8 oyuncuda koronavirüs vakası
Mesut Özil'e süper teklif!
Trabzonspor'dan test sonucu açıklaması!
Manuel Neuer’in sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum