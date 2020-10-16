Eczacıbaşı VitrA, THY’yi konuk ediyor

Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları ile oynayacak.
Bu müsabaka için heyecanlı olduklarını söyleyen Amerikalı smaçör Jordan Thompson, "Yetenekli oyunculardan oluşan, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Eğlenceli bir çekişme olacağını düşünüyorum. Umarım en iyi oyunumuzu sergileriz" sözleriyle görüşlerini aktardı.
Eczacıbaşı VitrA - THY karşılaşması 17 Ekim Cumartesi günü saat 18:30’da, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.
(İHA)
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