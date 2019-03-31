Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA 3-1 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay
Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23
Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30)
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