SPOR

Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final etabına yükseldi ve Galatasaray’ın rakibi oldu.

Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA 3-1 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay

Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23
Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30)

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Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı VitrA Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Vestel Venüs Sultanlar Ligi

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