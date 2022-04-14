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  4. Eczacıbaşı yeni mobil uygulaması ile çalışan deneyimini mükemmelleştiriyor

Eczacıbaşı yeni mobil uygulaması ile çalışan deneyimini mükemmelleştiriyor

14.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür: -"Mükemmel çalışan deneyimi yolculuğumuza insanı odağına alan yenilikçi ve öncü uygulamalar geliştirerek devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Topluluğu, çalışanlarına özel mobil uygulama geliştirdi.

Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamaya göre, mükemmel çalışan deneyimi yaratmayı amaçlayan Topluluğun e-live adını verdiği, çalışanların tek tıkla tüm kurumsal uygulamalara ve gerekli tüm bilgilere anında ulaşabildikleri mobil uygulama, Eczacıbaşılıların önerileri ve talepleriyle oluşturuldu. Çalışanlar, uygulama üzerinden bir çok süreci dijital olarak yürütebiliyor, Topluluk içindeki açık pozisyonlara başvurabildikleri gibi uygun olabilecek arkadaşlarını da önerebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür, çalışan deneyimini mükemmelleştirmek için yeni uygulamalar üzerine çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Özgür, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikli olarak üretim tesislerimizde çalışan arkadaşlarımızla daha kolay ve hızlı iletişime geçmek ve onların da kurumsal uygulamalara erişebilmeleri ihtiyacından doğan mobil uygulamamız e-live’ı hayata geçirdik. Çevik proje yaklaşımıyla içeriklerin belirlenmesinden isimlendirme sürecine kadar her adımda çalışma arkadaşlarımıza sorarak, onların talepleri ve önerileriyle hareket ettik. Kapsamı ve içeriğiyle öncü uygulamalardan biri olan e-live’ı yine çalışanlarımızla birlikte geliştirecek ve büyüteceğiz. Mükemmel çalışan deneyimi yolculuğumuza insanı odağına alan yenilikçi ve öncü uygulamalar geliştirerek devam edeceğiz.”

Türkiye’deki Eczacıbaşı çalışanlarının kullanımına açılan e-live’ın, çok yakında farklı dil seçenekleri ile yurtdışı ofisler için de canlıya alınması planlanıyor.

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