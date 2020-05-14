YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Eczacılar, “Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda” sloganı ile günlerini kutladı

Eczacılar, “Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda” sloganı ile günlerini kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 14.05.2020 16:18 | Son Güncelleme

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nün 181 yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Bu sene, içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamız ’Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda’ olarak belirlendi” diyerek 181 yıldır halkın yanında olduklarını söyledi.Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçildiğini ve bir virüsün tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı derinden sarstığını kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Her şeyden önce pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nün 181 yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Bu sene, içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamız ’Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda’ olarak belirlendi” diyerek 181 yıldır halkın yanında olduklarını söyledi.
Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçildiğini ve bir virüsün tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı derinden sarstığını kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Her şeyden önce pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Genci, yaşlısı, görevi başında, hastalara hizmet ederken yaşamını yitiren tüm dünya eczacılarını ve eczane çalışanlarını anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk” dedi.
Sürecin başından bu yana ülkenin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılara ve eczane çalışanlarına teşekkür eden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Bu süreçte mesleğimizin gücünü, önemini bir kez daha gösterdik. Bu süreç hepimiz için değiştiren ve dönüştüren bir nitelik taşıyor. Bunu hep beraber deneyimliyoruz. Düzen bir kez bozulduğunda hayatı idame ettirenler çok net biçimde ortaya çıkıyor. Bizler, tüm sağlık çalışanları olarak yaşamın devamı için verdiğimiz somut katkımızla gurur duyuyoruz. Bu süreçte birinci basamak sağlık çalışanları olarak biz eczacılar çok büyük sorumluluklar üstlendik. “Halka en yakın sağlık danışmanı” tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha deneyimledik. COVID-19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Son olarak, iş yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde, 80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık” diye konuştu.
“Bulaş riskini azaltmak için kağıt reçete ortadan kaldırılmalıdır”
Eczanelerde bulaş riskinin azaltılması için bazı önerilerde de bulunan Başkan Karaarslan, “Kağıt reçetelerin tamamen kaldırılmasını ve tamamen elektronik reçeteye geçilmesini talep ediyoruz. Eczanelerin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için de, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczanelere yapılan geri ödemelerde uygulanan iskonto oranlarının pandemi sürecinde kaldırılmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasındaki ilaç alım protokolünde yer alan indirim bareminin altında kalarak Kurum’a iskonto yapmayan meslektaşlarımızın reçete başı hizmet bedellerinin iki katına çıkarılmasını talep ediyoruz.
İlaç fiyatlarına göre değişen orandaki yüzdesel karlılıkların her üç kademe için 5 puan artırılmasını istiyoruz. Ekonomik destek ve teşvik paketlerinde eczacılarımızın da yer almasını istiyoruz” diye konuştu.
Virüsün değiştiren ve dönüştüren gücüne değinen Başkan Karaarslan, açıklamasının devamında “Diliyoruz ki bu süreç aşı karşıtlığının da sonu olur. Kovid-19’dan çok daha ölümcül, çok daha tehlikeli olan pek çok hastalık bugün bize önemsiz gibi görünüyorsa sebebi aşılarının bulunmasıdır” dedi.
Bu yıl ki kutlamalar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı ve sosyal mesafe uyarıları dikkate alınarak yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Deneme amaçlı ekilmişti, çiftçilerin yüzünü güldürdü

Deneme amaçlı ekilmişti, çiftçilerin yüzünü güldürdü

Büyükşehir “Evdekal espor turnuvası” ile espor severleri buluşturuyor

Büyükşehir “Evdekal espor turnuvası” ile espor severleri buluşturuyor

Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’de bahçelere Akdeniz Sineği tuzağı dağıtıldı

Niğde’de bahçelere Akdeniz Sineği tuzağı dağıtıldı

Aydın Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:52
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:18
Yatsı
21:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Giray Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
Nazilli
Efe Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.