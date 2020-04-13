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Eczacılardan korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşu

ISPARTA HABERLERİ  | 13.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Isparta’da eczacılar, yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybeden meslektaşlarını ve sağlık çalışanlarını saygı duruşuyla andı.Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili Türkiye’deki vaka sayısı her geçen gün artıyor.

Eczacılardan korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşu

Isparta’da eczacılar, yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybeden meslektaşlarını ve sağlık çalışanlarını saygı duruşuyla andı.
Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili Türkiye’deki vaka sayısı her geçen gün artıyor. Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenler arasında eczacılar ve sağlık çalışanları olduğu da belirtiliyor. Bu kapsamda Isparta’da eczacılar, yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybeden meslektaşları için toplandı. Şehir Hastanesi karşısındaki eczaneler önünde toplanan eczacılar, pandemi sürecinde kaybettikleri meslektaşları ve sağlık çalışanlarını bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, andı.

“Pandemi sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımız için toplandık”
Saygı duruşundan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, korona virüsle mücadele ederken, görevi başında hayatını kaybeden meslektaşları ve sağlık çalışanlarını anmak üzere toplandıklarını belirterek, “Pandemi sürecinde görev başında kaybettiğimiz meslektaşlarımız var. Korona virüsten dolayı hayatlarını kaybeden Eczacı İhsan Gürel, Eczacı Teknisyeni İhsan Özdemir, Eczacı İsmail Durmuş ve Eczacı Merih Yalçınöz’ü tüm meslektaşlarım adına rahmetle anıyorum. Tüm camiamıza ve ailelerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Eczacılardan korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşu

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Isparta Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Fatih Eczanesi
Merkez
Gültaç Eczanesi
Merkez
Köklü Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
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