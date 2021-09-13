Ed Sheeran: Taylor Swift'i bir mekana götürdüm, kimse tanımadı

Britanyalı müzisyen Ed Sheeran bir keresinde ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'i bir bara götürdüğünü ancak Folklore albümüyle ünlü sanatçıyı kimsenin tanımadığını açıkladı.

Independent'in NME'den aktardığı habere göre Sheeran yeni röportajında Swift ve Stormzy gibi birkaç ünlü arkadaşını Birleşik Krallık'ın Suffolk kentindeki The Station isimli mekana götürdüğünde aldığı tepkilerden bahsetti.

KISS Breakfast isimli programa katılan Sheeran şu ifadeleri kullandı:

"Stormzy'yi büyüdüğüm bölgedeki bir bara götürdüm ve oradakilerin Stormzy'yle eğlenmeye çalıştığı seferlerden biriydi fakat sonunda 'Ah hayır lütfen bunu söylemez misin' şeklinde bitmişti. Oraya bir keresinde Taylor'ı da götürdüm fakat kimse onun kim olduğunu çıkaramadı. Bir hafta sonra barın arka tarafındaki biri, 'Geçen hafta buraya Taylor Swift'i mi getirdin?' diye sordu."

"HEP EN İYİSİNİ YAPMALISINIZ"

Yeni albümünden Shivers isimli parçayı 10 Eylül'de yayımlayan müzisyen, bu kadar çok sanatçı varken yeni şarkılar yapma konusunda hissettiği baskıdan da söz etti.

Sheeran, "Temelde herkesten daha iyisini yapmalısınız ve sonra herkesten daha iyisini yapandan da daha iyisini yapmalısınız" diye konuştu.

Ed Sheeran yakın zamanda dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'le işbirliği yapmış ve Permission to Dance parçası epey ilgi görmüştü.

