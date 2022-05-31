Eda Ece dekolteli tarzıyla olay oldu! "Buğra çok kızıyor" açıklaması

Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece aşkını gözlerden uzak yaşasa da yaptığı tek bir hareketle sık sık gündeme geliyor. Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrıldığında ya da sevgilisine kızdığından Instagram'dan siliyor.

Son olarak benzer bir harekette bulunan ve ardından da sevgilisiyle pozunu paylaşan Eda Ece "İkinci kez bu sevinci yaşadık, Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes" demişti.

Eda Ece son olarak basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le sosyal medyada sürekli birbirlerini takipten çıkararak haber olmalarına dair konuştu.

"BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Ödül töreninde yeşil derin dekolteli bir elbiseyle katılan Ece açıklamasında "Sizin için yapıyorum ben onu. Kız üç senedir aynı kişiyle çıkıyor, haber yapabilin, sıkılmayın diye. Arada bir adrenalin olsun diye. Buğra 'Aynı evin içinde yine mi sildin beni?' diyor. 'Şunu yapma, boşuna haber oluyoruz' diyor. Çok kızdı, çok. Bir daha yapmayacağım" dedi.



