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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den ev pozu

07.09.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'in birliktelikleri tam gaz sürüyor. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikiliden Ece, önceki gün sevgilisi ve köpekleri ile evde objektif karşısına geçti.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den ev pozu

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, önceki gün kural bozdu.

Nikah masasına oturmaları beklenen ünlü çift, evde köpekleriyle birlikte verdikleri pozları Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncu, 4,9 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine, "Dört kişilik aile..." notunu düştü. Mutluluklarını gözler önüne seren Ece ile Tuncer'in paylaşımı takipçilerinden 307 binden fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece
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