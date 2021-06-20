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Eda Ece makyajsız haliyle beğeni topladı

20.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, makyajsız haliyle objektif karşısına çıktı. En doğal halini sosyal medya hesabından paylaşan Ece'nin paylaşımına ilgi büyük oldu.

Eda Ece makyajsız haliyle beğeni topladı

Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol aldığı Yasak Elma dizisinin final yapmasının ardından mavi tura çıkan ve teknede verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulan Eda Ece, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

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Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakından çekip Instagram hesabında paylaştı. Cesaretini konuşturan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece
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