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Eda Ece'nin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Son dönemin en popüler oyuncusu, büyüleyici güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerden. Peki, ünlü oyuncu Eda Ece'nin kaç takipçisi var? En çok beğeni alan paylaşımları hangileri?

Eda Ece'nin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları

İlk başrolünü Pis Yedili'deki Günçiçek, nam-ı diğer Cimbom, rolüyle oynayan Eda Ece şu anda Yasak Elma'daki Yıldız rolüyle oyunculuğunu konuşturuyor. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan ünlü isim, popüler sosyal paylaşım ağı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanıyor ve takipçileriyle sık sık fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.

2,7 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, her geçen gün paylaşımlarındaki beğenilerini artırıyor.

EDA ECE'NİN EN ÇOK BEĞENİ ALAN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Görsel 1
Eda Ece, Anadolu Efes'in başarılı basketbol oyuncusu olan sevgilisi Buğrahan Tuncer'in doğum gününü "Happy birthday Piquee!!! Love, Shakira" notunu düştüğü bu güzel fotoğrafla kutlamıştı.

Görsel 2
Ünlü oyuncu, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına rağmen setlerin ertelenmeyişine bu fotoğrafla isyan etmiş, "Tüm çalışma arkadaşlarımı korumak görevlerimden biridir!" diyerek konunun önemini vurgulamıştı.

Görsel 3
Yasak Elma'daki birbirinden başarılı ve güzel rol arkadaşları Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ile olan fotoğraflarını 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde "Queens supporting queens." hashtag'i ile paylaşarak "Tüm kadınlara selam olsun!" demişti.

Görsel 4
Rol arkadaşları Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Yasak Elma dizisinin başarılı yönetmeni Neslihan Yeşilyurt ile görüntülü konuşurken ekran görüntüsünü aldığı bir fotoğrafı paylaşan Eda Ece, gönderinin altına "Biz karantinayı böyle geçiriyoruz." notunu düşmüştü.

Görsel 5
Güzel oyuncunun Türk televizyon tarihinin belki de en çok konuşulan ve en ikonik sahnesinden paylaştığı bu fotoğraf, takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

Görsel 6
Eda Ece, başarılı rol arkadaşı Şevval Sam ile fotoğraf koymayı oldukça seviyor gibi görünüyor. Yasak Elma'da Ender karakterini canlandıran Sam bu güzel fotoğrafın altına, "Endoşun da seni çok seviyor." yorumunu yapmıştı.

Görsel 7
Sarı, fırfır detaylı elbisesinin içinde muhteşem görünen Eda Ece, bu etkileyici fotoğrafıyla takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Görsel 8
Eda Ece'nin Şevval Sam ile birlikte yer aldığı bu fotoğraf da en çok beğenilen Instagram gönderileri arasında.

Görsel 9
Güzel ve başarılı oyuncunun Yasak Elma'daki en küçük rol arkadaşıyla setten koyduğu bu fotoğraf da oldukça beğenilmişti.

Görsel 10
Eda Ece, yeğeniyle olan bu güzel fotoğrafını da "En özlediğim sensin Yamanikom." notuyla paylaşmıştı.

Görsel 11
Yıldız'ın ismi gibi yıldız gibi parlayışının bir sembolü olan bu fotoğraf da hem Eda Ece'nin hem de Yasak Elma dizisinin hayranları tarafından oldukça sevilmişti.

Görsel 12
Güzel oyuncunun bu gönderisi de takipçileri tarafından çok beğenilmişti.


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