Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? Her şeyi sildi

Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile karantina sürecini aynı evde geçiriyordu. Bir senedir aşk yaşayan çiftten ayrılık haberi geldi.

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı! Ece'nin sevgilisiyle olan fotoğrafları silip yalnızca doğum günü paylaşımını bırakması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Ece'nin tek kalan o paylaşımına hayranları "ayrılmadınız değil mi" sorusunu yağdırdı. İki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

Eda Ece, Anadolu Efes takımında forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile anne ve babasını tanıştırmıştı.



