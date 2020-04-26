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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? Her şeyi sildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece karantina günlerinde aldığı ayrılık kararıyla şaşırttı. Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in ayrıldığı iddia ediliyor.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? Her şeyi sildi

Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile karantina sürecini aynı evde geçiriyordu. Bir senedir aşk yaşayan çiftten ayrılık haberi geldi.

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı! Ece'nin sevgilisiyle olan fotoğrafları silip yalnızca doğum günü paylaşımını bırakması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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Ece'nin tek kalan o paylaşımına hayranları "ayrılmadınız değil mi" sorusunu yağdırdı. İki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.
Eda Ece, Anadolu Efes takımında forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile anne ve babasını tanıştırmıştı.

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