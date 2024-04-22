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  4. Eda Erdem ünlü oyuncuyu tanımadı mı? O anlar sosyal medyanın diline fena düştü

Eda Erdem ünlü oyuncuyu tanımadı mı? O anlar sosyal medyanın diline fena düştü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 15:02
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken maç sonunda kaptan Eda Erdem büyük ilgi gördü. Gibi' dizisinde ‘Ersoy’ karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Kürşat Öçalan, Fenerbahçe voleybol takımının kaptanı Eda Erdem Dündar ile şampiyonluk kürsüsünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun son maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynandı. Serinin son maçında rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Gibi dizisinde ‘Ersoy’ karakterine hayat veren Ahmet Kürşat Öçalan, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final maçını izleyenler arasında yer aldı.

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KUPASINI ALDI

Eczacıbaşı Dynavit'e 5 maçlık seri sonucunda 3-2'lik üstünlük sağlayarak 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ile fotoğraf çektirmek isteyen ünlü oyuncu Ahmet Kürşat Öçalan, şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem Dündar, fotoğraf çektirmek için bekleyen Öçalan ile poz verdi.

O anlar sosyal medyanın diline düştü. Çünkü Fenerbahçe’nin kaptanı Eda Erdem Dündar, ünlü oyuncu Öçalan’ı tanımadığı iddia edildi. Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yağdı.

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Konuyla ilgili "Eda Erdem seni çok seviyoruz", "Bence Öçalan'ı tanımadı", "Öçalan'ı sonradan farketti sanki" gibi yorumlar yapıldı.

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