Eda Taşpınar bildiğiniz gibi! Bikinili poz

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, yürek hoplatan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Her paylaşımı ayrı bir olay olan Taşpınar, bikinisiyle öyle bir poz verdi ki, takipçilerinin ağzı açık kaldı.

Fiziği ve güzelliğiyle parmak ısırtan sosyetik güzel, son paylaşımına "Cazibenin sırrı kendini sevmektir. Çekici insanlar ne kendilerini ne de başkalarını yargılarlar. Sevginin hareketlerine açıklar. Sevgiyi düşünürler ve her hareketlerinde sevgilerini ifade ediyorlar. Sevginin yalnızca bir duygu olduğunu değil, evrenin kalbindeki nihai gerçeği bilirler" notunu düştü.

PARAYA PARA DEMİYOR

Ayrıca, kendi adını taşıyan güneş yağlarının dünyanın birçok ülkesinde satılmasıyla paraya para demeyen Eda Taşpınar, bu yaz da gelenek bozmadı ve tatil için Yunanistan'ın gözde tatil kenti Mikonos'u seçti.

