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Eda Taşpınar'dan Mykonos’ta dans şov

28.07.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın Mykonos adasında masa üstüne çıkarak sergilediği dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü.

Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan ve bronz tenden hiç vazgeçmeyen sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mykonos tatiline devam ediyor.

Önceki akşam mücevher tasarımcısı arkadaşı Marina Theodoridou'nun doğum günüydü. Bir gece kulübünde düzenlenen kutlamaya Eda Taşpınar damga vurdu.

İlerleyen saatlerde kıvrak müziğe daha fazla dayanamadı ve masanın üzerine çıktı. Beş dakika boyunca alkışlar, ıslıklar eşliğinde dans etti.

Oryantallere taş çıkaran 41 yaşındaki sosyetik güzel, bu anları "Eee Türküz sonuçta" notuyla paylaştı.

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Eda Taşpınar
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