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Eda Taşpınar'dan yatak pozu! Sevgilisiyle...

30.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Taşpınar geçtiğimiz şubat ayında tatil için Meksika’ya gitmişti. Meksika, tatilinden sık sık fotoğraf paylaşan Eda Taşpınar, bu defa sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafını paylaştı.

Eda Taşpınar'dan yatak pozu! Sevgilisiyle...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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İddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar, formda vücuduyla dikkat çekiyor.
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Uzun süredir Tulum’da tatil yapan Eda Taşpınar, gündüzleri denizin ve kumsalın keyfini çıkarıyor.

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Eda Taşpınar son olarak, sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafıyla Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sevgilisinin yüzünü yine gizleyen Taşdemir, sosyal medyada gündeme oturdu.

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Eda Taşpınar
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