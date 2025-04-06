Deha bu akşam neden yok? Deha dizisi bu akşam neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman?

Deha dizisi, bu akşam (6 Nisan) ekranlarda yer almayacak. Dizinin hayranları, Deha'nın yeni bölümünü merakla beklerken, bu hafta yayınlanmamasının sebebi de merak edildi. Deha bu akşam neden yok, final mi yaptı sorularının yanıtı araştırılıyor.

DEHA DİZİSİ NEDEN YOK?

Deha dizisinin bu hafta yayınlanmamasının arkasında, dizinin bölüm maliyetlerini karşılamak için yeterli reklam gelirini elde edememesi yatıyor. Yayın kuşağındaki bu aksama, dizinin ara vermesini zorunlu kıldı. Ancak bu durum, Deha dizisinin hayranlarını üzse de, dizinin yeni bölümü için heyecan iyice artmış durumda.

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DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Deha dizisinin yeni bölümü, 13 Nisan Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

Deha dizisinin 26. bölümüne ait ikinci fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve büyük yankı uyandırdı. Fragmanda dikkat çeken en önemli sahne, Devran ve Cesur arasında geçen duygu yüklü konuşma oldu.