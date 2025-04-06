Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Selim Bölükbaşı'dan duygu dolu veda

"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Müzisyen Selim Bölükbaşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bölükbaşı "Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü yakıştıramadım. Fakat, yapmam gerektiği gerçeği buna müsaade etmedi. Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya? Tabii ki ASLA!!!" notuyla Konak'ın sahnedeki fotoğraflarını paylaştı.

Konak'ın Kazım Koyuncu ile karelerini de paylaşan müzisyen sözlerine şöyle devam etti:



"İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 kilometre bir hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretininin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa herşeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben… Nasıl sığdırayım buraya? Nasıl yazayım? Nasıl paylaşayım? Var mı tarif edecek kimse? Hiçbir dil anlatamaz bu acıyı!"