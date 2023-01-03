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  4. Eda Taşpınar'ın cami pozları tartışma yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı

Eda Taşpınar'ın cami pozları tartışma yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı

03.01.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Taşpınar’ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Eda Taşpınar'ın cami pozları tartışma yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar'ın son paylaşımı olay oldu. Camide fotoğraf çektirip, "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınlayan Taşpınar gelen tepkilerin ardından tartışma yaratan paylaşımını hemen sildi.

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CAMİ POZU TEPKİ ÇEKTİ

Yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Eda Taşpınar sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla tepkileri üzerine çekti. Camide bir fotoğrafını paylaşan Taşpınar, "Mutlu yıllar sevgililerim" notunu düştü.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü’nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşmişlerdir. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye gelmiş ve Robert Koleji’nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır.

London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul’a geri dönmüştür. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır. Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

Eda Taşpınar kendisinden yüksek moda zevki ve güzel fiziği ile söz ettirmektedir. Eda Taşpınar hem iş hayatı ile hem de özel hayatı ile kendisinden söz ettirmektedir.Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı’nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür.

Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır. Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur. Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu “kadınları mutlu etmek” olarak belirlemiştir. Türkiye’de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir.

Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir. Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk’te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu Yok Böyle dans adlı dans programına da katılmıştır.

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