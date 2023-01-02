Eda Taşpınar'ın cami pozu tepki çekti: Yorumları görünce hemen sildi

Eda Taşpınar son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Yeni yıl paylaşımı tepki çeken Eda Taşpınar söz konusu fotoğrafı hemen kaldırdı.

CAMİ POZU TEPKİ ÇEKTİ

Yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Eda Taşpınar sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla tepkileri üzerine çekti. Camide bir fotoğrafını paylaşan Taşpınar, "Mutlu yıllar sevgililerim" notunu düştü.

TEPKİLER GELİNCE KALDIRDI

Camideki fotoğrafıyla kısa sürede gündem olan Taşpınar paylaşımını gelen yorumların ardından kaldırdı. Tartışma yaratan fotoğrafın ardından Taşpınar'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.



