Eda Taşpınar yeni yaşını kutladı! Derin sırt ve kalça dekolteli elbisesi olay oldu

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ABD tatilinden sık sık paylaşımlar yapıyor. Ünlü ismin özellikle güneşlenirken çekindiği pozları dikkat çekiyor. Son olarak sosyal medya hesabında yeni bir pozunu paylaşan Eda Taşpınar yeni yaşını kutladı.

43'üncü yaşını kutlayan Taşpınar, derin sırt dekolteli elbisesiyle çekilen karesini, Instagram sayfasından ''Bugün 43 oldum'' notuyla paylaştı.

Taşpınar'ın takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken, doğum günü mesajları yağdırdı.

Eda Taşpınar'a; 'Böyle 43'e can kurban', 'Sırtına bayıldım emek var', 'Dekolten mükemmel' gibi yorumlar yaptılar.





