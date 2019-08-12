Eda Tuğsuz'un hedefi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu

Elmas Lig'in Roma etabında kadınlar cirit atmada ikinci olup 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, olimpiyatlarda madalya alacak seviyede olduğunu söyledi. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen şampiyonada 64,51 metrelik derecesiyle hem bronz madalya kazanan hem de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli ciritçi Eda Tuğsuz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlarda ilk kez yarışacağını belirten Eda, " Antrenmanlarımız disiplinli bir şekilde devam ediyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. İlk kez yarışacak olmanın heyecan ve sorumluluğuna rağmen madalya alacak seviyedeyim. Ancak öncelikle önümüzde Dünya Atletizm Şampiyonası var. 2017'de Dünya 5'incisi olmuştum. İkinci kez katılıp orada da ünvanımın üzerine çıkarak madalya almak istiyorum" ifadelerini kullandı. Milli atlet Eda, 67,21 metre ile cirit atmada Türkiye rekorunun sahibi olduğunu hatırlatarak " Olimpiyatlardaki rakiplerimi yakından takip ediyorum. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda bronz, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldım. Dünyada ilk 10 da yer alıyorum. Ben 64,51 metre atarak olimpiyat kotası aldım. Bu branşta 65-66 metre atan her zaman madalya adayıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"80 MİLYONU TEMSİL EDİYORUM" 10 yıldır cirit atma branşıyla uğraştığını söyleyen 22 yaşındaki milli sporcu, uluslarası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "80 milyonu temsil ediyorum. Orada insanlar bayrağımız karşısında ayağa kalkıp saygı duyuyor. Bu tarifsiz bir duygu. Bu şans bize verildiği için iyi değerlendirmek gerekiyor çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Daha ruhlu sahaya çıkmak zorundayız." şeklinde konuştu. Türkiye'de son yıllarda sporculara önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Eda, "Ailemizden ve çevremizden saygı görüyoruz. Özel hayatımıza dikkat etmek zorundayız. Akranlarımız gibi bir sosyal hayatımız olmuyor. Ailemizden uzaktayız sürekli. Yıl boyunca önemli hedefler için çalışıyoruz. Bize sağlanan imkanlara ve gösterilen güvene layık olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. "AİLELER ÇOCUKLARINI SAHAYI GETİRSİN" Motivasyonun sporcu başarılarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Eda, Dünya Şampiyonası'nda Türk halkının desteklerini beklediğini söyledi.