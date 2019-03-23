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Eden Hazard'dan Türkiye ve hamburger itirafı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 23.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Real Madrid'e transferi konuşulan Eden Hazard, 2011 yılında Belçika milli takımı formasını ilk kez giydiği maç olan Türkiye karşılaşmasında oyundan alınınca yediği hamburgerin hikayesini anlattı.

Eden Hazard'dan Türkiye ve hamburger itirafı!

Chelsea ve Belçika'nın yıldız oyuncusu Eden Hazard, 2011 yılında Belçika adına ilk kez milli olduğu Türkiye maçında yaşanan ve tartışma konusu olan hamburger macerasını anlattı.

Euro 2012 eleme maçında henüz 20 yaşında ilk kez Belçika milli takım formasını Türkiye karşısında giyen Hazard, maç oynandığı sırada hamburger yemiş ve büyük tepki toplamıştı. Hazard, Türkiye maçında yediği hamburger yüzünden Belçika Futbol Federasyonu tarafından iki maç ceza da almıştı.

Hazard

''BENİ EFSANE YAPAN ŞEY OLDU''
8 yıl sonra konu hakkında konuşan Hazard, ''O akşam bir aptallık yaptım. Ancak şimdi hamburger hikayesini şaka olarak anlatıyorum. Belçika'da efsane olmamı başlatan şey o hamburger olmuştu'' sözlerini kullandı.

''HAZARD, BELÇİKA'NIN EN OBUR FUTBOLCUSU''
Belçika milli takımının şefi Wym Casteleyn ise The Sun'a konuşurken ''Yıldız oyuncular her şeyi yiyemez diye bir kural yok. Zaten Hazard, Belçika'nın en obur futbolcusu. Romelu Lukaku da öyledir. Bir sürü meyve ve makarna yer'' dedi.

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