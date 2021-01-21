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Eden Hazard için Fenerbahçe açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2021 09:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard ile ilgili Manu de la Juan açıklamalarda bulundu.

Eden Hazard için Fenerbahçe açıklaması!

İspanya'nın en popüler spor gazetesi AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de la Juan, oyuncunun Türkiye'ye gelmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Manu de la Juan, "Eden Hazard'ın kiralık olarak Fenerbahçe'ye geleceği yönündeki iddia, İspanya'dan çıkmadı. Bu, Türkiye kaynaklı bir iddia. Hasan Çetinkaya, görevde olduğu dönemde Hazard'ı getirmeye çalıştıklarını, oyuncuyla temasının hâlen devam ettiğini ve Hazard'ın kendisine, bir gün Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylediğini ifade etmiş. Bu açıklama küçük bir haber olarak İspanya'da bir gazetede yer aldı. İşin gerçeği şu, Eden Hazard'ın Türkiye'ye transferi imkânsız. Bir buçuk yıldır arka arkaya gelen sakatlıklardan dolayı, Real Madrid'de düzenli oynayamadı. Şu anda iyi oynadığını söyleyemeyiz. Ama, Real Madrid ona 100 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptı. Birincisi, Madrid yönetimi bu parayı büyük ölçüde kurtarmadan onun transferine izin vermez. Kiralık göndermez. İkincisi Hazard pes etmedi. Performansını yükseltip, takıma yararlı olacağını düşünüyor" dedi.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i alarak büyük bir transfer başarısına imza attığını söyleyen Manu de la Juan, "Santiago Bernabeu'da öyle maçlar vardı ki, Özil taraftarın en çok sevdiği oyuncu hâline geldi. Çok iyi maçları oldu. Takımın Şampiyonlar Ligi'nden elendiği bir maç sonrası, babası Mustafa Özil, Santiago Bernabeu'ya gelip, yöneticilerden, yeni sözleşme istedi. Hem de ağır koşullarda. Bu olay Mesut'un Real Madrid kariyerini bitirdi ve istemediği hâlde Madrid'den ayrılmak zorunda kaldı. Real Madrid'de onunla aynı pozisyonda oynayan Isco'yu transfer etmek istedi; bunun için de Arsenal'den gelen 60 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Bence Arsenal'de başarılı dönemleri oldu; ama genel itibarıyla beklentinin altındaydı. Fenerbahçe büyük bir oyuncu alarak iyi bir iş yaptı. Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.


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