SPOR

Eden Hazard, Manchester United maçında sakatlandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Chelsea'de Hazard şoku yaşanıyor! Chelsea’nin yıldız futbolcusu Eden Hazard, Manchester United maçında aldığı darbelerden dolayı sakatlık geçirdi.

Eden Hazard, Manchester United maçında sakatlandı

Premier Lig’de Chelsea ile Manchester United arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada mavi-beyazlıların yıldız futbolcusu Eden Hazard, aldığı darbelerden dolayı sakatlandı.

United’lı futbolcular tarafından faullere maruz kalan Belçikalı futbolcunun belinden problem yaşadığı belirtildi.

Hazard’ın takım doktorları tarafından tedavisine başlandığı ve tedavi durumuna göre 2 maç kaçırabileceği belirtildi.

AW524070_01

PARTNERÜnlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle ittiÜnlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle itti
Perdeyi Cenk Tosun kapattı!Perdeyi Cenk Tosun kapattı!
Manchester City 5 - 0 BurnleyManchester City 5 - 0 Burnley
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eden hazard chelsea

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eden Hazard, Manchester United maçında sakatlandı

Eden Hazard, Manchester United maçında sakatlandı

Perdeyi Cenk Tosun kapattı!

Perdeyi Cenk Tosun kapattı!

Manchester City 5 - 0 Burnley

Manchester City 5 - 0 Burnley

Chelsea 2 - 2 Manchester United

Chelsea 2 - 2 Manchester United

Arsene Wenger: "1 Ocak'ta beni bir takımın başında göreceksiniz"

Arsene Wenger: "1 Ocak'ta beni bir takımın başında göreceksiniz"

Manchester United, Luke Shaw'ın sözleşmesini uzattı

Manchester United, Luke Shaw'ın sözleşmesini uzattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.