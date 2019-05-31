Eden Hazard Real Madrid formasıyla poz verdi!

Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan ve maçın ardından yaptığı açıklamayla İngiliz ekibine veda eden Hazard, Real Madrid formasıyla görüntülendi.
EDEN HAZARD'IN BU SEZON ATTIĞI EN GÜZEL GOLLER
İngiliz Daily Mirror Gazetesi, Real Madrid'e imzası an meselesi olan Eden Hazard'ın, İspanyol devinin formasıyla verdiği pozu yayınladı. Fotoğrafta Hazard'ın Barcelona taraftarı olduğu öğrenilen bir güvenlik görevlisiyle İspanyol devinin formasıyla birlikte poz verdiği görülüyor.
Eden Hazard'ın birkaç gün içerisinde Real Madrid'le sözleşme imzalaması beklenirken, İspanyol ekibinin bu transfer için 100 milyon euro ödeyeceği iddialar arasında.
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