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Eden Hazard Real Madrid formasıyla poz verdi!

İSPANYA HABERLERİ  | 31.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Real Madrid'e transferi için artık geri sayıma geçen Eden Hazard'ın bugün İspanya'nın Marbella şehrinde tatil yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü.

Eden Hazard Real Madrid formasıyla poz verdi!

Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan ve maçın ardından yaptığı açıklamayla İngiliz ekibine veda eden Hazard, Real Madrid formasıyla görüntülendi.

EDEN HAZARD'IN BU SEZON ATTIĞI EN GÜZEL GOLLER

İngiliz Daily Mirror Gazetesi, Real Madrid'e imzası an meselesi olan Eden Hazard'ın, İspanyol devinin formasıyla verdiği pozu yayınladı. Fotoğrafta Hazard'ın Barcelona taraftarı olduğu öğrenilen bir güvenlik görevlisiyle İspanyol devinin formasıyla birlikte poz verdiği görülüyor.

Eden Hazard'ın birkaç gün içerisinde Real Madrid'le sözleşme imzalaması beklenirken, İspanyol ekibinin bu transfer için 100 milyon euro ödeyeceği iddialar arasında.

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