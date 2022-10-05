İSTANBUL (AA) - Tüm dünyadaki Edenred çalışanları Idealday 2022 kapsamında bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant Edenred’in dünya çapında dayanışma, yerel toplulukları destekleme ve şirket içinde ve dışında sosyal bağlar oluşturma günü olarak ilan ettiği "Idealday" bu yıl da 45 ülkedeki tüm Edenred çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Idealday 2022 kapsamında 1 iş günlerini sosyal sorumluluk çalışmalarına ayıran Edenred Türkiye çalışanları kullanmadığı teknolojik aletleri bağışlama, okul boyama ve attıkları adımları bağışa dönüştürme gibi bir dizi proje hayata geçirdi.

Edenred Türkiye çalışanları bu kapsamda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) "Atma Bağışla" projesine destek oldu. Proje kapsamında ev ve işyerlerinde bulunan ve kullanılmayan elektronik cihazlar vakfa bağışlandı. Böylece bir yandan TEGV'e alternatif kaynak yöntemi oluşturarak daha fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlanırken diğer yandan e-atıkların çevreye verdiği zararı azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe de katkı bulunuldu.

İyilik hareketi bununla da sınırlı kalmadı. Edenred çalışanları, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında pırıl pırıl bir okula dönmeleri için kolları sıvayarak Sultangazi İbni Sina Anaokulu'nu boyarken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de atılan adımlar, Türk Eğitim Derneği’nin başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilerin eğitimine destek olmak üzere kurduğu burs fonu için bağışa dönüştürüldü.

-"Her zaman hem eğitime hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Edenred Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İpek Baylav, Edenred Türkiye ekibi olarak Idealday'i her yıl sabırsızlıkla beklediklerini ve destek olacakları projeleri özenle seçtiklerini belirterek, "Idealday 2022 kapsamında bu yıl kalabalık bir ekiple Sultangazi İbni Sina Anaokulu'nu boyadık. Yeni eğitim-öğretim yılında, öğrencilerin duvarları pırıl pırıl bir okula dönmesine katkı sağladık. Ayrıca TEGV'in 'Atma Bağışla' projesine katıldık. Zaten bir süredir ofise yerleştirdiğimiz bir atık kutusunda elektronik atıklarımızı biriktiriyorduk. Zaman içinde kutumuzda biriken bilgisayarları, tabletleri, televizyonları, telefonları, şarj kablolarını Idealday 2022 kapsamında vakfa bağışladık. Böylece e-atıkları çok güzel bir amaç için kullanmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra yine uzun zamandır attıkları adımları da Help Steps uygulaması üzerinden biriktirdiklerini anlatan Baylav, "Idealday 2022 kapsamında bu adımları da Türk Eğitim Derneği'nin başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla kurduğu fona bağış olarak aktardık. Sporda veya markete, işe ve arkadaşlarımızla buluşmaya giderken attığımız ve biriktirdiğimiz küçük adımlarımızla yarattığımız büyük etkinin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Kısacası biz yalnızca Idealday 2022 kapsamında değil aslında her zaman hem eğitime hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum kültürlerinde dayanışma ve gönüllülüğün üst düzey bir öneme sahip olduğunu belirten Baylav, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Edenred 1962 yılında kuruluşundan bu yana iş dünyasını herkes için daha iyi bir yer haline getirmek üzere faaliyet gösterdi. Biz hayata geçirdiğimiz çözümlerle yerel ekonomiyi desteklerken ihtiyaç sahiplerini ve çevreyi korumayı ihmal etmiyor, birçok bağın geçici olduğu bir dünyada sağlam, kalıcı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolculukta yanımıza da yol arkadaşı olarak yalnızca işini iyi yapan insanları değil, eşitliğe, çeşitliliğe inanan, tutum ve davranışlarıyla huzurlu çalışma ortamımıza zarar vermeyen, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye gönüllü olan iyi niyetli insanları almaya devam edeceğiz. Böylece en büyük hedefimiz, imzamız niteliğindeki 'İdeal İnsan, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim' hedefine tüm dünyada ulaşacağız."

- Dünyanın dört bir yanındaki Edenred çalışanları tek bir amaç için harekete geçti

Idealday 2022 kapsamında Brezilya, Meksika, İtalya, Fransa ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 204 sivil toplum kuruluşu desteğiyle 50'den fazla sosyal yardım projesi gerçekleştirildi. Fransa'daki Edenred gönüllüleri yerel biyoçeşitliliği korumak için ormanda çalışırken, Şili, Uruguay ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Edenred ülkelerinde ihtiyaç sahipleri için giysiler toplandı. Belçikalı ve İsveçli ekipler ofislerinin mahallelerini temizlerken, Brezilya'da Edenred çalışanları, Türkiye'de de olduğu gibi mümkün olduğunca çok sayıda çalışanı dahil etmek için hem yüz yüze hem de çevrimiçi etkinlikler düzenledi. Bu faaliyetler arasında yerleri boyamak, halka açık yerleri temizlemek, ağaç dikmek, bisiklet tamiri, hobi bahçeleri oluşturmak ve ayrıca genç öğrencilere rehberlik, finans eğitimi atölyeleri, kan bağışı, eşya bağışı ve sosyal dinleme gibi etkinlikler yer aldı.

