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Orhan Gencebay'dan beklenmeyen çıkış! "Bu edeple ilgili"

15.02.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, önceki akşam ailesi ile birlikte Etiler'de yemek yerken görüntülendi. Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan Gencebay, "Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" dedi.

Orhan Gencebay'dan beklenmeyen çıkış! "Bu edeple ilgili"

Etiler'de bir mekanda eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve gelini Seda Özmen ile yemek sonrası sohbet eden usta sanatçı, muhabirleri kırmayarak soruları yanıtladı.

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"YERLİ VE MİLLİ MÜZİK SEKTÖRÜMÜZDE ÜRETİM DURMUŞTUR"

Müzik sektörü hakkında konuşan Gencebay şunları söyledi; "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur, durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır. Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular kesinlikle ele alınmalı."

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"BU EDEPLE İLGİLİ"

Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" dedi.

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Bu konuların önce ne olduğunun anlaşılması gerektiğini belirten usta sanatçı şöyle devam etti, "Her şeyden önce sanat nedir, sanat siyaset yapmaz. Sanat kültürlerin zirvesidir, önce sanatı anlamak lazım. Sanat siyasetten üstündür, bunun anlamı üst-alt kavramı değildir."

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Orhan Gencebay
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