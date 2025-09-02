SPOR

Ederson formayı giydi pozunu verdi! İşte Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson kendisini Sarı-Lacivertliler'e bağlayan resmi imzayı atarken imza sonrası da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Fenerbahçe, Brezilyalı file bekçisi Ederson Santana de Moraes’in kalıcı transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli eldiven, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Ederson, “Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak." dedi.

TARAFTARA MESAJ

"Görüşmeler açıkçası benim için inanılmazdı. Gerek görüşmeler, gerekse bana sunulan proje oldukça etkileyiciydi. Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Taraftarlarımıza mesajım, hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız. ” dedi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Brezilyalı file bekçisinin Sarı-Lacivertliler'de giyeceği forma numarası da belli oldu. Ederson Fenerbahçe'de 31 numaralı formayı terletecek.

