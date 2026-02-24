Ederson'un eşi Fenerbahçeli bir taraftarla tartıştı! 'Gidin' tepkilerine küfürle yanıt verdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de Kasımpaşa’yı konuk etti. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, nefes kesen mücadelede sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

SON SANİYE GOLÜ

Karşılaşmanın uzatma dakikaları adeta duygu fırtınasına sahne oldu. 90+5’te Marco Asensio’nun golüyle tribünler büyük sevinç yaşarken Kadıköy’de galibiyet coşkusu erken başladı. Ancak konuk ekip pes etmedi. 90+11. dakikada Allevinah’ın ağları sarsmasıyla skor eşitlendi ve mücadele 1-1 sona erdi. Altı dakika içinde değişen tablo, sarı-lacivertliler için büyük hayal kırıklığı yarattı.

SAKATLIKLAR MORAL BOZDU

Fenerbahçe’de maçın tek olumsuzluğu skor değildi. Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Tedesco, kaleci Ederson’un da sakatlandığını ve Brezilyalı eldivenin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

'GİDİN BU KULÜPTEN'

Mücadelenin ardından sosyal medyada bazı taraftarlar kaleci Ederson'a tepki gösterirken Ederson’un eşi Lais Moraes’e yönelik yorumlar geldi. Bir taraftar, Moraes’in paylaşımının altına, "Eşine söyle gidin bu kulüpten" yorumunu yaptı.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMI YENİDEN ALINTILADI

Moraes ise bu mesaja ‘tamam’ emojisiyle yanıt verirken, daha önce yaptığı küfürlü bir paylaşımı da yeniden paylaştı.