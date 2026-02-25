SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde asrın sürprizi! Bodo/Glimt, İtalyan devi Inter'i eledi ve tarih yazdı! Galatasaray detayı dikkatlerden kaçmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda futbol dünyasını şoke eden, inanılmaz bir sonuç ortaya çıktı! İlk maçta sahasında Inter'i 3-1 deviren Norveç ekibi Bodo/Glimt, rövanşta da Giuseppe Meazza'da rakibini 2-1 mağlup ederek İtalyan devini turnuvanın dışına itti. Toplamda 5-2'lik akılalmaz bir skorla adını son 16 turuna yazdıran Kuzey ekibi, Şampiyonlar Ligi tarihinde eşine az rastlanır bir peri masalına imza attı!

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesi, tarihi bir futbol akşamına sahne oldu. İlk maçta deplasmanda aldığı 3-1'lik yenilginin şokunu atlatıp taraftarı önünde tur arayan İtalyan devi Inter, kendi mabedi Giuseppe Meazza'da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında adeta hezimete uğradı.

MİLANO'DA KUZEY FIRTINASI ESTİ: GOLLER PEŞ PEŞE!

Şampiyonlar Ligi nde asrın sürprizi! Bodo/Glimt, İtalyan devi Inter i eledi ve tarih yazdı! Galatasaray detayı dikkatlerden kaçmadı 1

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen ve büyük bir taktik savaşına sahne olan mücadelede sessizliği bozan taraf deplasman ekibi oldu. Bodo/Glimt, 58. dakikada Jens Petter Hauge'nin attığı golle İtalyan taraftarların umutlarını kırmaya başladı.

Hızını alamayan Kuzey ekibi, 72. dakikada Hakon Evjen'in şık golüyle skoru 2-0'a getirerek Meazza'yı adeta sessizliğe büründürdü. Inter'in 76. dakikada Alessandro Bastoni ile bulduğu tek gol ise sadece maçın skorunu belirledi: 2-1.

TARİHİNDE BİR İLK VE GALATASARAY DETAYI

Şampiyonlar Ligi nde asrın sürprizi! Bodo/Glimt, İtalyan devi Inter i eledi ve tarih yazdı! Galatasaray detayı dikkatlerden kaçmadı 2

Her iki maçta da İtalyan devini sahadan silerek toplamda 5-2'lik skorla turu geçen Bodo/Glimt, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı bu sezonda adını son 16 turuna yazdırarak inanılması güç bir başarı elde etti. Bodo/Glimt, Şampiyonlar Lig'inde deplasmanda sadece Galatasaray'a mağlup oldu.

Tarih yazan Bodo/Glimt'in son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise şimdiden belli oldu. Kuzey ekibi, bir sonraki turda ya İngiliz devi Manchester City ya da Portekiz temsilcisi Sporting ile eşleşecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat Cuma günü saat 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

