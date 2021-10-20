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EDHO'da İlyas öldü mü? Ozan Akbaba ayrılıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ve 200. bölüm fragmanı yayınlandı!

20.10.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kadrosuna Uğur Yücel'le birlikte çok sayıda ünlü oyuncuyu dahil eden EDHO'nun 200. bölüm fragmanında İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor. Hızır Çakırbeyli'nin ise "İlyas'ı öldürdüler, İlyas'ıma kıydılar" sözler dikkat çekiyor. Peki İlyas öldü mü? Ozan Akbaba EDHO'dan ayrılıyor mu?

ATV'de 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. yeni bölümünden şaşırtan bir fragman yayınlandı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı EDHO'nun yayın tarihi de açıklandı. Fenomen dizi, 200. yeni bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak.

EDHO'nun yeni sezon fragmanında ise İlyas Çakırbeyli, aldığı bir karar sonrası kendi hayatını riske sokuyor. Açık açık öldürülebileceği ifade edilen İlyas'a tuzak kuruluyor. Arabasında saldırıya uğrayan İlyas'ın silahla vurulduğu sahneler dikkat çekiyor. Cezaevinde olan Hızır ise gözyaşları içinde "İlyas'ı öldürdüler, İlyas'ıma kıydılar" diyor. EDHO'da Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas'ın gerçekten ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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ÜNLÜ OYUNCULAR EDHO'YA KATILDI

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği EDHO'nun yeni sezonunda Uğur Yücel fırtınası esecek.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni oyuncuları şov yaptıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni oyuncuları şov yaptı

26 Ekim'de 200. bölümüyle ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'un kadrosuna Uğur Yücel'le birlikte ünlü oyuncular Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve Cemal Hünal da katıldı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca Uğur Yücel
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