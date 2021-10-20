EDHO'da İlyas öldü mü? Ozan Akbaba ayrılıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ve 200. bölüm fragmanı yayınlandı!

ATV'de 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. yeni bölümünden şaşırtan bir fragman yayınlandı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı EDHO'nun yayın tarihi de açıklandı. Fenomen dizi, 200. yeni bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak.

EDHO'nun yeni sezon fragmanında ise İlyas Çakırbeyli, aldığı bir karar sonrası kendi hayatını riske sokuyor. Açık açık öldürülebileceği ifade edilen İlyas'a tuzak kuruluyor. Arabasında saldırıya uğrayan İlyas'ın silahla vurulduğu sahneler dikkat çekiyor. Cezaevinde olan Hızır ise gözyaşları içinde "İlyas'ı öldürdüler, İlyas'ıma kıydılar" diyor. EDHO'da Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas'ın gerçekten ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

ÜNLÜ OYUNCULAR EDHO'YA KATILDI

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği EDHO'nun yeni sezonunda Uğur Yücel fırtınası esecek.

26 Ekim'de 200. bölümüyle ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'un kadrosuna Uğur Yücel'le birlikte ünlü oyuncular Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve Cemal Hünal da katıldı.

