EDHO devam edecek mi, başlayacak mı? Oktay Kaynarca açıkladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) başka kanalda yayınlanacağı, dizinin final olacağının duyurulmasının ardından sık konuşulan konular arasında yer almıştı. EDHO'da Hızır rolüne hayat veren Oktay Kaynarca'dan konuya ilişkin net bir açıklama geldi. İşte merak edilenler...

EDHO BAŞKA KANALDA YAYINLANACAK MI?

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin finaline ilişkin Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Dizinin başka kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık başka bir kanalla mümkün değil, bitti" ifadelerini kullandı. Kaynarca'ya başka diziye başlayıp başlamayacağı sorulduğunda Kaynarca, "Hayat bu belli olmaz" dedi.

"ZOR OLAN ATTAN İNDİĞİNDE FETHETTİĞİNİ YÖNETEBİLMEKTİR"

EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde söz konusu dizinin finaline ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"



