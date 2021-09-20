EDHO ne zaman başlayacak? İşte EDHO'nun başlayacağı tarih!

8 Eylül 2015'ten beri yayınlanmaya başlayan EDHO dizisi 200. bölümü ile yeni yayın döneminde seyircileri ile buluşacak. Senaryosu Bahadır Özdener ve Berna Aruz tarafından kaleme alınan EDHO, hem başarılı oyuncu kadrosu hem de ilgi çekici senaryosu ile seyircileri ekranlara kilitliyor. EDHO, 2017'de "Yılın En İyi Dizisi" kategorisinde 4. Mersin Altın Palmiye Ödülleri'nden ve Moon Life Dergisi Ödülleri'nden ödül aldı. İşte detaylar...

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan EDHO'nun, yeni sezonu ile eylül ayı sonlarına doğru yayınlanacağı ifade edildi. Ancak fenomen dizisinin hangi gün yayınlanacağına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. EDHO'nun yeni sezonunun ilk fragmanı henüz yayınlanmadı.

EDHO'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO'nun son bölümünde Yaman Korkmaz ve ailesi namlunun ucu ile karşı karşıya geldi. Hamdi Korkmaz ve ailesi ise büyük düşmanla karşılaştı. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz, müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için her şeyi yapmaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakıbeyli ailesi ve dostları üzerinde büyük şaşkınlığa neden olurken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Çakıbeyli, kartların yeniden dağıtılması için elinden geleni yapacak duruma gelir. Alpaslan Çakırbeyli, Hızır Çakıbeyli'nin canını ortaya koyarak yaptığı planın kilit ismidir. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan, Hızır Çakıbeyli'nin hayatının risk altında olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakır ve Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına yakınlaşır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba paylaşıyor. Hızır Çakıbeyli rolüne hayat veren Oktay Kaynarca, Hızır Reis olarak da anılır. Alpaslan Çakırbeyli rolü ile boy gösteren Yunus Emre Yıldırımer, Hızır'ın yeğenidir. İlyas Çakırbeyli'yi oynayan Ozan Akbaba ise Hızır'ın kardeşidir.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

27 Ocak 1965 Malatya doğumlu Oktay Kaynarca 56 yaşındadır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede rol alan Oktay Kaynarca, Altın Portakal Film Festivali ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Oktay Kaynarca, 1989'da TRT 1'de yayınlanan "Gençler" adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. 1990'da ise Yavuz Turgul tarafından yönetilen "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" adlı filmde oynayarak sinema kariyerine adım attı. Kardeş Payı, Adanalı, Kurtlar Vadisi, İnadına Yaşamak, Ustura Kemal ve daha birçok projenin oyuncu kadrosunda yer alan Oktay Kaynarca aynı zamanda Sabah Şekerleri, Anlat Bakalım, Türkünü Söyle, Salı Sefası ve Vay Arkadaş gibi programların sunuculuğunu da yaptı.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

5 Şubat 1982 Siirt doğumlu Yunus Emre Yıldırımer 39 yaşındadır. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Yıldırımer birçok projenin oyuncu kadrosunda yer aldı. Televizyon projelerinin yanında onlarca tiyatro oyununda da yer alan Yıldırımer, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümünü tamamladı.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli

2013–2014 – Fatih-Harbiye(Şinasi) (TV Dizisi)

2013 – Selam(Harun) (Sinema Filmi)

2011 – İnsan Aldandı (Ömer Korcan) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Murat) (TV Dizisi)

2010 – Kader Çizgisi(Semih) (TV Dizisi)

2010 – Güz Gülleri (Ali-Bilal Aydın) (TV Dizisi)

2009 – Yapma Diyorum (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (TV Dizisi)

2009 – IV. Osman (Seri Katil) (TV Dizisi)

2008 – Dantel (Murat) (TV Dizisi)

2008 – Bir Göçmen Kuştu O (TV Dizisi)

2007 – Sardunya Sokağı (Orçun) (TV Dizisi)

2007 – Evimin Erkeği (Memo) (TV Dizisi)

2007 – Elif’in Günlüğü (Burak) (TV Dizisi)

2007 – Hatırla Sevgili (Ömer) (TV Dizisi)

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Kral Dairesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu (2009-2010)

Sindirella Ç.O. – Tiyatro Mie (2009-2010)

Eksik – Tiyatro Hal (2009-2010)

A4 – Tiyatro Hal (2010-2011)

Yaka Beyaz – Tiyatro Hal (2012 -2013)

Ramazan Şenliği – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Tahir İle Zühre – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Telgrafçı Hamdi – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Hülleci – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Yanlışlıklar Komedyası – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Barış Gezegeni – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Ceviz ile Karınca – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

OZAN AKBABA KİMDİR?

9 Haziran 1982 Kars doğumlu Ozan Akbaba 39 yaşındadır. Ozan Akbaba tiyatro, dizi, film ve kısa film projelerinde rol aldı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünü bitiren Akbaba 2005'ten beri oyunculuk yapıyor.

OZAN AKBABA FİLMLERi

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Mutlak Adalet - Metin

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar:Cin tarikatı - Kemal

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su

Bir Hikayem Var - Hasan



