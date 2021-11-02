EDHO neden bitti? EDHO başka kanalda yayınlanır mı?

EDHO hayranlarını üzen haber geldi. 7. sezon yeni bölümleri heyecanla beklenirken dizi hakkında final kararı alındı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile yönetmeni Onur Tan sosyal medya hesaplarından veda açıklaması paylaştılar. Peki EDHO başka kanalda yayınlanır mı? İşte detaylar...

EDHO NEDEN BİTTİ?

EDHO'nun 200. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Ancak söz konusu dizinin final yaptığı belli oldu. Oktay Kaynarca ile dizinin yönetmeni Onur Tan, sosyal medya hesaplarından veda açıklaması yaparken, kanal veya yapım ekibi tarafından dizinin neden bittiğine ilişkin açıklama gelmedi.

EDHO BAŞKA KANALDA YAYINLANIR MI?

Dizinin çekilen 200. bölümü ekipte duruyor. EDHO'nun başka kanala geçme durumu henüz gündemde değil.

OKTAY KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA

EDHO'da Hızır rolüne hayat veren Oktay Kaynarca veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…''



