EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu

6 sezon boyunca devam eden ATV'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yedinci sezonuyla ekranlara gelmesi beklenirken flaş bir kararla final yapmıştı.

EDHO hayranlarını üzen bu kararın ardından dizi hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan biri de dizinin başka bir kanala geçeceği yönündeydi. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve EDHO'nun bittiğini söyledi.

YENİ FİLMİYLE HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren ve bu rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ozan Akbaba, Karabağ Zaferi'nin anlatacağı filmde rol alacak. Kod adı ''Karabağ'' olan filmin ise 2022 yazında sete çıkacağı belirtildi.

Türkiye'nin ilk virtual production stüdyosu ve MGX Fim'in kurucusu Müşvik Guluzade, başrolünde Ozan Akbaba'nın yer alacağı ve Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı yine çok büyük bir prodüksiyon için kolları sıvadı.



Guluzade ve Akbaba, şimdiden merak uyandıran sinema filmlerinin hazırlıkları için başta Kültür Başkenti Şuşa olmak üzere pek çok ili gezdi.



