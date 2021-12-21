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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

21.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği 'Hızır Çakırbeyli' karakteriyle gündeme oturan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca'yı görenler gözlerine inanamadı. İki kardeşin benzerliği pes dedirtti.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakteriyle gönüllere taht kuran ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle şöhretini perçinleyen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun kardeşi Turgay Kaynarca'yı görenler, gözlerine inanamadı.

1965 yılında Malatya'da dünyaya gelen Oktay Kaynarca, anne ve babası Almanya'ya işçi olarak gittikleri için İstanbul Üsküdar'da anneannesiye birlikte büyüdü.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

Liseden sonra ünlü bir otomobil firmasında elektrikçi olarak çalışan Kaynarca, bir yandan da konservatuvar sınavlarına hazırlandı.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Kaynarca, Oyunculuk bölümünü bitirdi.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

Bir süre tiyatro oyunculuğu yapan yıldız, 1989 yılında yer aldığı Gençler dizisiyle ekran macerasına başladı.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

Yeditepe İstanbul, Aynalı Tahir, Esir Şehrin İnsanları gibi projelerde rol alan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

Bir dönem meslektaşı Özgü Namal ile aşk yaşayan Oktay Kaynarca, 2012-2013 yılları arasında Melek Angun ile evli kaldı.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Oktay Kaynarca'nın kendisine çok benzeyen kardeşi Turgay Kaynarca'yı görenler şaşkına döndü.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

İşte Oktay Kaynarca'nın gözlerden uzak bir yaşam süren kardeşi Turgay Kaynarca:

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı


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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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