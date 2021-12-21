EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi şaşkına çevirdi! Görenler ayırt etmekte zorlandı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakteriyle gönüllere taht kuran ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle şöhretini perçinleyen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun kardeşi Turgay Kaynarca'yı görenler, gözlerine inanamadı.

1965 yılında Malatya'da dünyaya gelen Oktay Kaynarca, anne ve babası Almanya'ya işçi olarak gittikleri için İstanbul Üsküdar'da anneannesiye birlikte büyüdü.

Liseden sonra ünlü bir otomobil firmasında elektrikçi olarak çalışan Kaynarca, bir yandan da konservatuvar sınavlarına hazırlandı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Kaynarca, Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Bir süre tiyatro oyunculuğu yapan yıldız, 1989 yılında yer aldığı Gençler dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yeditepe İstanbul, Aynalı Tahir, Esir Şehrin İnsanları gibi projelerde rol alan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Bir dönem meslektaşı Özgü Namal ile aşk yaşayan Oktay Kaynarca, 2012-2013 yılları arasında Melek Angun ile evli kaldı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Oktay Kaynarca'nın kendisine çok benzeyen kardeşi Turgay Kaynarca'yı görenler şaşkına döndü.

İşte Oktay Kaynarca'nın gözlerden uzak bir yaşam süren kardeşi Turgay Kaynarca:



