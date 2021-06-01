'EDHO' setindeki saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

Tanık beyanlarından, dizi oyuncularından Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun ikinci kata çıktıklarında şüphelilerin, "Sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz" dediklerinin ortaya çıktığı ifade edildi. İddianamede, ihbar üzerine otele gelen mahalle bekçilerinin, lobi bölümüne indirdikleri şüphelilerin; Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'i tehdit ettikleri vurgulandı.

Aynı otelde kalan sekiz şüpheliden Şiyar A. ve Arif Y'nin 30 Kasım günü, Berçin Akdoğan, Gülcan Sarı ve Burçak Çataklı'ya "Burada porno mu çekiyorsunuz?" diyerek küfür ettiği, üç ismin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; oyuncular Oktay Kaynarca, Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer, şikayetçi olarak yer aldı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin ekibinin çekimler için geçen yıl 29 Kasım günü, Maltepe'de bir otele yerleştikleri anlatıldı.

İKİ ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AY 15'ER GÜN HAPİS TALEBİ

Ayrıca iddianamede şüpheliler Arif Y. ve Şiyar A.'nın 'Zincirleme şekilde hakaret', 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 4 yıl 1 ay 22'şer günden 13 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Diğer şüpheliler Batuhan K., Birkan B., Onur D., Burak Ö., Can Cem İ. ve Volkan Ç. hakkında da "Birden fazla kişi ile tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 2015 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.





