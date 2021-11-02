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EDHO var mı yok mu? EDHO neden final yaptı?

02.11.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi ekranların en çok izlenen ve reyting sıralamalarında en üst sıralarda yer alan yapımların başında geliyordu. 7. sezon yeni bölümleri heyecanla beklenen EDHO'nun 200. bölümünün fragmanı da yayınlanmıştı ancak EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar...

EDHO var mı yok mu? EDHO neden final yaptı?

ATV ekranlarında seyircilerle buluşan EDHO'dan kötü haber geldi. Sevilen dizinin yeni bölümleri beklenirken dizinin final yaptığı duyuruldu. Konuya ilişkin EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve dizinin yönetmeni Onur Tan'dan açıklama geldi. İşte merak edilenler...

EDHO NEDEN FİNAL YAPTI?

EDHO dizisinde "Hızır" rolüne hayat veren Oktay Kaynarca, dizinin final yapıp yapmadığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yayınladığı yazıda ünlü oyuncu Oktay Kaynarca şu ifadeleri kullandı: ''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…''

EDHO var mı yok mu? EDHO neden final yaptı?

Dizinin yönetmeni Onur Tan ise, final ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: ''Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...''

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin neden bittiğine ilişkin kanal tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin çekilen 200. bölümü ekipte yer alıyor. Dizinin başka bir kanalda yayınlanma durumu ise henüz gündemde değil.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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